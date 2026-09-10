KKÜ Rektörü Aslan 8. yılını anlattı, hastanelere 33 milyonluk yatırım yapıldı

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda 8. yılını değerlendirdi.

Aslan, Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 8 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği yılda KKÜ'nün uluslararası görünürlüğünün bulunmadığını belirten Aslan, 3 yıl sonra KKÜ'nün uluslararası görünürlük kazandığını ve 18 farklı göstergede yerlerini aldıklarını ifade etti.

KKÜ'nün bünyesinde bulunan tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hastanelerine büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Aslan, hastanelerdeki birçok cihazı yenilediklerini ve 33 milyona yakın kaynak ayırdıklarını söyledi.

Aslan, engelsiz üniversite ile ilgili KKÜ'nün 11 bayrak ve nişana sahip olduğunu ve 14 bin üniversite arasında 3 bin 57'nci sırada olduğunu kaydetti.