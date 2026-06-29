Klimayı Montajlarken 3. Kattan Düştü - Son Dakika
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Klimayı Montajlarken 3. Kattan Düştü

29.06.2026 14:38
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Akyazı'da klima montajı yapan 17 yaşındaki işçi, düşerek yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde klima montajı yaparken 3. kattan düşen işçi yaralandı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 3. katında klima montajı yapan İ.T.L. (17), korkulukların yerinden kopmasıyla toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.T.L, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Klimayı Montajlarken 3. Kattan Düştü - Son Dakika

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