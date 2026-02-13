Klöckner'in Gazze Ziyareti Eleştirildi

Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner'in, İsrail askerlerinin refakatinde Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyaret, "Filistinli bakış açılarını dışlayan tek taraflı ziyaret" olarak nitelendiren milletvekillerinden sert eleştiriler aldı.

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, kamu yayın kuruluşu ARD'ye yaptığı açıklamada, ziyaretin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın fiili ilhak planlarını açıklamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleştirilmesinin yanlış mesaj gönderdiğini belirtti.

Ahmetovic, İsrail'in tutumunun meşrulaştırılmaması gerektiğini ifade ederek, "İsrail ordusuyla Gazze Şeridi'ne yapılan böyle bir ziyaret, bu planları açıklığa kavuşturmaya veya eleştirmeye yardımcı olmuyor, aksine onlara daha fazla destek bile verebilir." dedi.

Klöckner'in programında üst düzey Filistinli temsilcilerle hiçbir görüşmenin yer almadığına işaret eden Ahmetovic, "Batı Şeria'ya ziyaret yok, Doğu Kudüs'e ziyaret yok ve Gazze'ye planlı ziyareti sırasında tek bir ses bile dinlemedi. Bunu açıklamak zor." diye konuştu.

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Franziska Brantner de Spiegel dergisine, "Bundestag Başkanı Julia Klöckner'in, Gazze'yi kendi gözleriyle görmek istemesi iyi bir şey ancak bunu Filistin tarafını dinlemeden yapıyorsa bu bölgedeki gerçekliği yalnızca tek bir perspektiften algılamak istediği eleştirisini kabul etmelidir." açıklamasında bulundu.

Julia Klöckner, dün, İsrail askerlerinin refakatinde aylardır İsrail güçlerince işgal altında tutulan ve uluslararası gözlemcilerin kalıcı hale gelebileceğinden endişe ettiği "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeye gitmişti.