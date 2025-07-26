KLÜ ile Kosova İsa Boletini Üniversitesi Protokol İmzaladı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Kosova İsa Boletini Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KLÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin uluslararası hedefleri kapsamında farklı ülkeler ile öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak projelerin hayata geçirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Kosova İsa Boletini Üniversitesinde düzenlenen tören ile protokolün KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile İsa Boletini Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurten Deva tarafından imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, iş birliği protokol törenine Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müdürü Refika Sylçevsi ile Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Feim Gashi de katıldı.