KLÜ Kütüphane ve Kongre Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KLÜ Kütüphane ve Kongre Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) kütüphane ve kongre merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, inşaatı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kütüphane ve kongre merkezi 3 bloktan oluşacak ve modern mimari ile güçlü teknolojik altyapıya sahip olacak. Tamamlandığında öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara hizmet verecek olan merkezin tamamlanması için kısa bir süre kaldı.

29.07.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) kütüphane ve kongre merkezi inşaatı sürüyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kütüphane ve kongre merkezi inşaatlarını gezerek incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şengörür, kütüphane ve kongre merkezi inşaatlarının hızla sürdüğünü belirtti.

Kütüphane ve kongre merkezinin 3 bloktan oluşacağını ifade eden Şengörür, 11 bin 366 metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Modern mimari ve güçlü teknolojik altyapısına sahip olacağını dile getiren Şengörür, "Kütüphane ve kongre merkezimizin A bloğunda okuma ve çalışma salonları, bireysel çalışma odaları, multimedya odası ve bilgisayar salonu, B bloğunda sergi alanları, kafeterya, kent müzesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait 8 adet ofis, C bloğunda ise 456 kişi kapasiteli konferans salonu, sinema salonu, 4 toplantı odası, VİP salonu, kulis ve bir fuaye alanı olacak. Modern mimari ve güçlü teknolojik altyapısı ile öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve araştırmacılara hizmet verecek olan kütüphane ve kongre merkezimizi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bülent Şengörür, Kırklareli, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KLÜ Kütüphane ve Kongre Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: KLÜ Kütüphane ve Kongre Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement