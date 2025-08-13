Klyuchevskoy Yanardağı'ndan Kül Püskürmesi

VLADIVOSTOK, 13 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskoy Yanardağı çarşamba günü 12 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürttü.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölge şubesi, kül bulutunun güneye doğru sürüklendiğini ve bulutun güzergahında Ust-Kamçatski, Milkovski, Yelizovski, Vilyuçinsk ve Petropavlovsk-Kamçatski bölgelerinin yer aldığını belirtti.

Bu bölgelerde hafif kül yağışı beklenmekle birlikte, an itibarıyla nüfusun yoğun olduğu kesimlerinden herhangi bir ihbarın gelmediği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları kül yağışı durumunda güvenlik açısından kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda kalma süresini en aza indirmeleri ve dışarıda maske takmaları konusunda uyardı.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından hava taşımacılığı için en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

Deniz seviyesinden 4.754 metre yükseklikte bulunan ve Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olan Klyuchevskoy, Ust-Kamçatski bölgesinde yer alıyor. Yanardağdaki mevcut patlamalar nisan ayında başlamıştı.