KMÜ\'de Karaman ve Jeoturizm Konferansı düzenlendi

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Kültür Eğitim Vakfı (KARKEV) tarafından Karaman ve Jeoturizm Konferans'ı gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki konferansta, Karaman için çok önemli hayalleri ve düşünceleri olduğunu söyledi.

Bu düşüncelerin gerçekleştirilebilmesi için bir yol haritası oluşturduğunu anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

" Tarım, sanayi, ekonomi ve birçok başlıkta bu şehrin vitrinini inşa etmek istiyoruz. Bunu da özellikle turizmle yapmak gibi bir hayalimiz var. Turizm vitrine koyulacak ürün demektir. Bunun ticari boyutu da mutlaka olmak zorundadır. İşin ucu ticarete, kazanca, paraya dayanmazsa o iş kalıcı olamaz. Bunu yaparken birlik ve beraberlik içerisinde aşkla çalışmak gerektiğini düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından emekli öğretim üyesi jeoloji profesörü Tahir Emre, Karaman ve Jeoloji sunumu yaptı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Nizamettin Kazancı ise Doğal Çevrenin Ekonomik Potansiyeli, Jeoturizm konusuna değindi.

Konferans, plaket takdimiyle sona erdi.