KMÜ'de yeşil kimya konferansı düzenlendi - Son Dakika
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KMÜ'de yeşil kimya konferansı düzenlendi

KMÜ\'de yeşil kimya konferansı düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle "Yeşil Kimya" konulu konferans düzenlendi.

01.10.2024 16:17
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle "Yeşil Kimya" konulu konferans düzenlendi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Şehit Ömer Halisdemir konferans salonundaki konferansta, içinde bulunulan çağda, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Geleneksel üretim yöntemlerinin yaşadığımız gezegene verdiği zararların farkına varan bilim dünyası, bu zararları en aza indirgemek için yenilikçi çözümler arayışına girdiğini ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

"İşte bu noktada, yeşil kimya yaklaşımı, kimya biliminde devrim niteliğinde bir anlayışı temsil etmektedir. Amaç, zararlı kimyasalların kullanımını azaltmak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerini teşvik etmektir. Üniversitemiz, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek genç araştırmacılara ve akademisyenlere bu alanda katkıda bulunmaları için gerekli ortamı sağlamaya devam etmektedir."

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak da TÜBA'nın bilime yön vermeye çalışan ve tüm bilimleri destekleyen bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "Yeşil Kimya, tehlikeli maddelerin kullanımını veya oluşumunu azaltan ve ortadan kaldıran kimyasal ürün ve süreçlerin tasarımıdır. Yeşil kimya, bir kimyasal ürünün tasarımı, üretimi, kullanımı ve nihai imhası da olmak üzere yaşam döngüsü boyunca geçerlidir." dedi.

Yeşil kimyanın atık önleme, atom ekonomisi, daha az tehlikeli kimyasal sentezler, daha güvenli kimyasalların kullanılması, enerji verimliliği için tasarım ve yenilenebilir hammaddelerin kullanımı gibi ilkeleri olduğunu aktaran Soylak'ın sunumu sonrası konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

Konferans, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel KMÜ'de yeşil kimya konferansı düzenlendi - Son Dakika

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