KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi - Son Dakika
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KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

KOBİ\'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
23.05.2025 09:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla yeni bir kredi paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle sunulacak paketin toplam kredi hacmi 30 milyar lira olurken, kefalet limiti 25 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

KOBİ'LERE 30 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, atılacak adımla sektörlerin önceliklerine göre hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak. Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak. Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.

KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi. Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız" dedi.

"KOBİ'LERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Bu itibarla üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ'lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ'lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Türkiye, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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