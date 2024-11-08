Kocaali\'de Sonbahar Güzellikleri

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Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliğini keşfe çıkarıyor.

Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı, sonbahar renklerine büründü.

Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasından akan Maden Deresi'nin çevresi güz mevsiminin renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sit alanı olarak koruma altına alınan sahanın, Osmanlı'nın son dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Sonbaharla ayrı güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğini belirten Yüzücü, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven, günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince, doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan biridir. Bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdüğümüz 'Maden Deresi Eko Turizm Projesi' yüklenici firma tarafından tamamlandı. İnşallah yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sonbahar tonlarının hakim olduğu bölge, dronla görüntülendi.