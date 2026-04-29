Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, metro ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'te düzenlenen 'Sadece Hizmet Ettik' toplantısında kentteki projeleri anlattı. Toplantıda Başiskele Kavşağı, Darıca-Eskihisar Feribot Yolu, Alikahya TEM Bağlantı Yolu gibi projelerin yanı sıra tramvay hatları ve otobüs filosu yenileme çalışmaları ele alındı.

Büyükakın, Körfezray Metrosu'nda 29,1 kilometrelik hat, 19 istasyon ve 16 aktif şantiye ile çalışmaların sürdüğünü, günlük 298 bin yolcu kapasitesine ulaşılacağını belirtti. Proje tamamlandığında günlük 90 bin aracın trafikten çekileceğini ifade etti. Darıca-Gebze metrosunda ise Türkiye'nin ilk yerli ve otonom metro araçlarının kullanılacağını, hattın 15,4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyonlu olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümde 4 bin 680 bağımsız birimin tamamlandığını, TOKİ ve Kent Konut projeleriyle 7 bin 455 konut üretildiğini açıkladı. Dünya Bankası destekli dönüşüm sürecinde 33 bin başvuru alındığını, 12 bin 390 bağımsız birimin kaydedildiğini belirtti.