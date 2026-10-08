Kocaeli Çayırova\'da GTO\'nun e-Sınav merkezi açıldı, sınavlar elektronik ortamda yapılacak

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde e-Sınav merkezi hizmete sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından yapılan e-Sınav merkezinin açılış töreni yapıldı.

İlçedeki eğitim ve sınav altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kurulan merkezde, elektronik ortamdaki resmi sınavlar yapılacak.

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikleri merkezde incelemelerde bulundu.

Programa, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, GTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.???????