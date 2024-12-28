Kocaeli Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akşam saatlerinde 2 ayrı mahallede bulunan binaların giriş katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiren patlama meydana geldi. Patlamalarda toplam 14 kişi yaralanırken, bölgede itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri ise ihbarın geldiği yerlerde gaz akışını kesti. İlçedeki Osmangazi Mahallesi Termal Sokak'ta meydana gelen gaz sızıntısının ardından sokak üzerindeki çok sayıda bina tahliye edildi. Sokak üzerindeki gaz akışı dağıtım şirketince kesilirken, polis ekipleri de caddeye girişi kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ve itfaiye ekipleri bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)