Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 1,6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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