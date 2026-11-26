(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile heyetler arası bir görüşme yaptıklarını ve TN Maleik Petrokimya Üretim Tesisi açılışına katıldıklarını belirterek, "Dışa bağımlılığımızı azaltacak, sanayimizin rekabet gücünü artıracak bu yatırım, Rusya Federasyonu ile ekonomik iş birliğimizin ve Tataristan'la köklü dostluk bağlarımızın da somut bir örneğini teşkil ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Kocaeli'de Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Sayın Rüstem Minnihanov ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın da katılımıyla heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından TN Maleik Petrokimya Üretim Tesisi'nin açılışına birlikte katıldık.

17 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve yıllık 50 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip bu stratejik tesis sayesinde, bugüne kadar ithalat yoluyla karşıladığımız, sanayimizin önemli ham maddelerinden biri olan maleik anhidrit artık ülkemizde üretiliyor. Dışa bağımlılığımızı azaltacak, sanayimizin rekabet gücünü artıracak bu yatırım, Rusya Federasyonu ile ekonomik iş birliğimizin ve Tataristan'la köklü dostluk bağlarımızın da somut bir örneğini teşkil ediyor. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Kocaeli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."