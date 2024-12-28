Kocaeli'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.A. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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