İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında toplam 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü.'nün izini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin İzmit ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Harekete geçen ekipler, bu sabah Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında S.Ü., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 38 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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