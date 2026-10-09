Kocaeli\'de 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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