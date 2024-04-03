Kocaeli\'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları Bağışlandı

Kocaeli'de beyin ölümü gerçekleşen 62 yaşındaki kişinin organları ailesi tarafından bağışlandı.
Kocaeli Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması teşhisiyle Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan A.Ç'nin, yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.
Bunun üzerine organ bağışı konusunda bilgi verilen ailenin onayıyla organ nakli için işlemler başlatıldı.
Uzman ekipler tarafından başarıyla alınan kornea, karaciğer ve iki böbrek, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere gönderildi.
"Bağışlanan her organ, nakil bekleyen bir insana yaşam umudu olmaktadır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen organ nakli koordinatörü uzman Dr. Emine Yurt, Kocaeli Şehir Hastanesinde ilk kez, beyin ölümü gerçekleşen hastadan donör çıkardıklarını, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Yurt, bunun kendileri için tarihi bir olay olduğunu belirterek, "Bağışlanan her organ, nakil bekleyen bir insana yaşam umudu olmaktadır. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle birçok hasta maalesef hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak çok önemlidir. Özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalarda organ bağışıyla nakil sayılarının artırılması, hedeflerimiz arasındadır. Bu tür vakalarda hızlı hareket edilmesi, nakil hastalarının yaşamlarını kurtarmak için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas da hasta yakınlarına, Organ Nakli Koordinatörlüğü Birimi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Funda Aliustaoğlu ile sürece katkı sağlayan hekimlere teşekkür etti.
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