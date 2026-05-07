Kocaeli'de Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tamamlandı

Kocaeli\'de Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tamamlandı
07.05.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOÜBAK26'da öğrenci projeleri paylaşıldı; bilimsel çalışmaların önemi vurgulandı.

Kocaeli'de, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği paydaşlığında düzenlenen Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi (KOÜBAK26) tamamlandı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci projeleri ile bilimsel nitelik taşıyan araştırmaların sonuçları akademik ortamda paylaşıldı.

KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'ndeki programın kapanışında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, gerçekleştirilen projelerin öğrencilerin akademik hayatına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Yapılan çalışmaların öğrencileri motive edeceğini anlatan Cantürk, "Böyle bir işbirliği potansiyelini öğrenciler düzeyinde Batı Karadeniz Üniversiteleri olarak gerçekleştirmiş olmamız, bizim bundan sonra Batı Karadeniz Üniversiteleri ile daha iyi projeler yapmamıza da zemin hazırlayacak çünkü bir öğrenci kongresi olarak uluslararası kongreye nazire yaparcasına bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu da bundan sonraki organizasyonlar için bize bir ivme sağlayacak." diye konuştu.

Cantürk, kongreye gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, bunun, Türkiye'nin bilimsel geleceğinin ne kadar parlak olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Markalaşmanın önemine değinen Cantürk, "Bu yaptığınız çalışmalar, makaleler, projeler yayın haline gelerek markalaşmalı, ticarileşmeli ve iyi noktalara taşınmalı." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
20:03
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:02:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.