Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren sanık, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada pişman olduğunu ve psikiyatrik tedavi aldığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın eşi ve kayınpederine karşı işlediği cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

07.02.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ömer S, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını belirterek, "Çok pişmanım. Uyuyamıyorum, psikiyatrik tedavi alıyorum." dedi.

Katılan avukatı, olayın tasarlanarak hunharca işlenen bir cinayet olduğunu savunarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında verilecek kararda lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin K'ye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ömer S, 18 Ekim 2022'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile kayınpederi Şahin K'yi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki evlerinin önünde tabancayla öldürmüştü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Başiskele, Şahin K, Kocaeli, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:59:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement