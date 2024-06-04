Kocaeli'de Çevre Denetimlerinde 31 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Çevre Denetimlerinde 31 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı

Kocaeli\'de Çevre Denetimlerinde 31 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı

Kocaeli'de yapılan çevre denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen 45 tesise 31 milyon 639 bin 789 lira idari yaptırım uygulandı. Vali Seddar Yavuz, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir yaşam için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi kapsamında il genelinde toplanan atık miktarları da paylaşıldı.

04.06.2024 11:52
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Kocaeli'de 5 ayda gerçekleştirilen çevre denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen 45 tesise 31 milyon 639 bin 789 lira idari yaptırım uygulandı.

Vali Seddar Yavuz, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada,1970 yılının başında dünya genelinde çevre sorunlarının uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından 1972'de İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan kararla 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek Bir Dünya" sloganıyla sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla 21 Mayıs 2022 tarih ve 31842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan genelgeyle 5 Haziran haftasının "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanılmasına karar verildiğini anımsatan Yavuz, bu yıl Türkiye Çevre Haftasını 5-9 Haziran tarihlerinde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla kutlayacaklarını kaydetti.

"3 milyon 809 bin 207 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır"

Yavuz, çevrenin emanet olarak görülmesi, korunması ve istikbale bırakılmasının, herkesin ortak görev ve sorumluğu olduğunu vurgulayarak, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan tüketim anlayışının toplumsal hayatta yerleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çevreye verilen önemin, insan varlığına verilen önemle eşdeğer olduğuna işaret eden Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde 2018'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 23 Şubat 2018'den Mayıs 2024'e kadar il genelinde 224 bin 71 kilogram atık kağıt, 95 bin 347 kilogram atık cam, 150 bin 875 kilogram atık metal, 104 bin 767 kilogram plastik atık toplanmıştır. Projenin başlangıcından itibaren toplanan atık kağıt sayesinde 3 milyon 809 bin 207 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır."

"Çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar atmaya devam edeceğiz"

Yavuz, Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 2023'te denetlenen 2 bin 749 tesisten uygunsuzluk tespit edilen 91'ine 68 milyon 379 bin 199 lira idari yaptırım uygulandığını aktararak, "2024 yılı ocak-mayıs döneminde ise 812 tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 45 tesise 31 milyon 639 bin 789 lira idari yaptırım uygulanmıştır. İlimizin gerek sanayi gerek tarım gerekse turizm alanında kalkınması için çalışırken çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar atmaya; Kocaelili hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir fiziki çevrede yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kenti, doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil, tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilmeyi temenni eden Yavuz, Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Çevre Denetimlerinde 31 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı - Son Dakika
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