Kocaeli'de Eşine Bıçakla Saldırdı - Son Dakika
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Kocaeli'de Eşine Bıçakla Saldırdı

Kocaeli\'de Eşine Bıçakla Saldırdı

İzmit ilçesinde C.K. adlı kadın, tartıştığı eşi E.K.'yi omuzundan bıçakla yaraladı. Olay sonrası C.K. gözaltına alınırken, E.K.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

16.12.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde C.K. adlı kadın, tartıştığı eşi E.K.'yi omuzundan bıçakla yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. C.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.K., bıçakla E.K.'yi omzundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından E.K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Eşine Bıçakla Saldırdı - Son Dakika

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