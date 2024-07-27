Kocaeli'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan olayda, eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Eski eş, oğlunu da yaraladıktan sonra kadına ateş etti. Olayın ardından zanlı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.07.2024 19:03
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T'ye ateş etti.

Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Mustafa Y, Kocaeli Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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