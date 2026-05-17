Kocaeli\'de Filistin için Araç Konvoyu

Kocaeli'de, Filistin'e destek amacıyla "Sumud'a Destek Araç Konvoyu" düzenlendi.
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerinin organizasyonuyla Vinsan Yerleşkesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, araçlarına Türk ve Filistin bayrakları astı.
"Kocaeli Filistin İçin Yollarda" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte sürücüler, klakson çalarak konvoy oluşturdu.
Yüzlerce araçtan oluşan konvoy, Milli İrade Meydanı, Eski Kandıra Sapağı, Seka Tüneli, Sekapark ve Büyükşehir Belediyesi güzergahını takip etti.
