Kocaeli'de Gümrük Kaçağı İçecek ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Gümrük Kaçağı İçecek ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Gümrük Kaçağı İçecek ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 60 litre gümrük kaçağı içki ile 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiye adli işlem yapıldı.

18.12.2024 17:23  Güncelleme: 17:24
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KOCAELİ'nin İzmit ile Gebze ilçelerinde 2 ayrı minibüste yapılan aramalarda, 60 litre gümrük kaçağı içki ile 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmit'te bir minibüste yaptıkları aramada yaklaşık 60 litre olan 67 şişe gümrük kaçağı içki, Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdukları bir minibüste yaptıkları aramada da 1 ton 600 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem, 2 kişi hakkında ise 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Gümrük Kaçağı İçecek ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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