Goodyear'da İş Cinayeti: 26 Yaşındaki İşçi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Goodyear'da İş Cinayeti: 26 Yaşındaki İşçi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti

08.04.2026 18:59
26 yaşındaki Sezgin Aktaş, Kocaeli'de Goodyear lastik fabrikasında imalat makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Bu acı olay, işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmalleri gözler önüne seriyor. Emek Partisi, işçilerin örgütlü birliğiyle bu tür cinayetlere karşı durulması gerektiğini savunuyor.

Kocaeli'de Goodyear lastik fabrikasında 26 yaşındaki Sezgin Aktaş, imalat makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Bu ölüm, sermayenin kâr hırsı ve işçi düşmanı politikaların el ele verdiği bir iş cinayeti olarak nitelendiriliyor. Son 5 ayda Kocaeli'de Ravive Kozmetik, Çolakoğlu Metalurji ve şimdi Goodyear'da yaşanan ölümler, bölgenin adeta bir işçi mezarlığına dönüştürüldüğünü gösteriyor.

Uyarılar dikkate alınmadı: Lastik fabrikalarında kazanılmış haklara yönelik saldırılar ve güvencesizleştirme politikaları, işçilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Goodyear'da yaşanan acı, bu uyarıların haklılığını kanıtlıyor. İşçiler, taşeron firmaların eline bırakılarak denetimsiz ve güvencesiz koşullara mahkûm ediliyor.

Sezgin Aktaş, işçilerin toplu sözleşme masasında hak aradığı saatlerde hayatını kaybetti. TİS görüşmelerinde işveren tarafı, sosyal haklar için sadece %22,5, ücret zammı için ise %10 gibi düşük oranlar teklif etti. Patronlar, masadaki inatları ve fabrikadaki ihmalleriyle işçilere açlık ve ölüm dayatıyor.

AKP iktidarı boyunca iş cinayetlerinin artması tesadüf değil; işçi sağlığı ve güvenliği patronlar için maliyet kalemi olarak görülüyor, denetimler kağıt üzerinde kalıyor. Sendikalar ise bu cinayetlere karşı etkisiz kalıyor. Emek Partisi, işçilerin örgütlü birliğinin tek çözüm olduğunu vurguluyor ve yaklaşan 1 Mayıs'ın bu cinayetlere karşı mücadele günü olması gerektiğini belirtiyor. Sezgin Aktaş ve tüm işçilerin hesabını sormak için Kocaeli işçi ve emekçileri mücadeleye çağırılıyor.

Son Dakika Güncel Goodyear'da İş Cinayeti: 26 Yaşındaki İşçi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
SON DAKİKA: Goodyear'da İş Cinayeti: 26 Yaşındaki İşçi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
