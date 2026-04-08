Goodyear'da İş Cinayeti: 26 Yaşındaki İşçi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Goodyear lastik fabrikasında 26 yaşındaki Sezgin Aktaş, imalat makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Bu ölüm, sermayenin kâr hırsı ve işçi düşmanı politikaların el ele verdiği bir iş cinayeti olarak nitelendiriliyor. Son 5 ayda Kocaeli'de Ravive Kozmetik, Çolakoğlu Metalurji ve şimdi Goodyear'da yaşanan ölümler, bölgenin adeta bir işçi mezarlığına dönüştürüldüğünü gösteriyor.

Uyarılar dikkate alınmadı: Lastik fabrikalarında kazanılmış haklara yönelik saldırılar ve güvencesizleştirme politikaları, işçilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Goodyear'da yaşanan acı, bu uyarıların haklılığını kanıtlıyor. İşçiler, taşeron firmaların eline bırakılarak denetimsiz ve güvencesiz koşullara mahkûm ediliyor.

Sezgin Aktaş, işçilerin toplu sözleşme masasında hak aradığı saatlerde hayatını kaybetti. TİS görüşmelerinde işveren tarafı, sosyal haklar için sadece %22,5, ücret zammı için ise %10 gibi düşük oranlar teklif etti. Patronlar, masadaki inatları ve fabrikadaki ihmalleriyle işçilere açlık ve ölüm dayatıyor.

AKP iktidarı boyunca iş cinayetlerinin artması tesadüf değil; işçi sağlığı ve güvenliği patronlar için maliyet kalemi olarak görülüyor, denetimler kağıt üzerinde kalıyor. Sendikalar ise bu cinayetlere karşı etkisiz kalıyor. Emek Partisi, işçilerin örgütlü birliğinin tek çözüm olduğunu vurguluyor ve yaklaşan 1 Mayıs'ın bu cinayetlere karşı mücadele günü olması gerektiğini belirtiyor. Sezgin Aktaş ve tüm işçilerin hesabını sormak için Kocaeli işçi ve emekçileri mücadeleye çağırılıyor.