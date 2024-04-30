Kocaeli'de Kaçak Nargile Tütünü ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaçak Nargile Tütünü ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Kaçak Nargile Tütünü ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 ton 610 kilogram kaçak nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

30.04.2024 19:33
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 3 ton 610 kilogram kaçak nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan bir araçta, 3 ton 610 kilogram nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kaçak Nargile Tütünü ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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