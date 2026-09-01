Kocaeli'de Kasten Öldürme Suçundan 25 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kartepe'de Yakalandı
Kocaeli'de yürütülen aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., Kartepe'de yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi Kartepe'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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