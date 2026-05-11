Kocaeli\'de Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Aydın kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken N.P'nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.