Kocaeli'de Lavanta Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Lavanta Hasadı Başladı

Kocaeli'de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik etmek amacıyla kentin farklı noktalarına ekilen lavantanın hasadına başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yaklaşık 1140 dekarda 5 milyon bitki yetiştirildi. Proje ile kırsaldan kente göçün durdurulması, kırsala dönüşün teşvik edilmesi ve kadın çiftçilere istihdam sağlanması hedefleniyor. Lavanta çiçeklerinden elde edilen uçucu yağlar kozmetik, temizlik malzemeleri, ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor.

20.07.2024 14:09
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Kocaeli'de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik etmek amacıyla kentin farklı noktalarına ekilen lavantanın hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)" kapsamında il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekarda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği, kentin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane, lavanta ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlandı.

Kırsaldan kente göçün durdurulması ve kırsala dönüşün teşvik edilmesi de hedeflenen projeyle, ayrıca kadın çiftçilere istihdam sağlanıyor.

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde çiftçi İbrahim Turan'ın 13 dekarlık tarlasına ekilen lavantanın hasadı, Büyükşehir Belediyesince istihdam edilen kadın personel ve tasarımı ile üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla belediyece yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinesiyle yapıldı.

Hasadı yapılan lavanta çiçeklerinden belediyenin Ekstraksiyon ve Distilasyon Merkezi'nde elde edilen uçucu yağlar, kozmetik ve temizlik malzemeleri ile ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor.

Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri Sekapark AŞ tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri ve Sekapark AŞ teknik ekibinin dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağladığı, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti verdiği projeyle, üreticilere satın alma garantisi sunuluyor.

"Lavanta ve biberiye daha karlı bir ürün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen çiftçi İbrahim Turan, TABİP'e katılarak 13 dekarlık tarlasında lavanta ve 22 dekarlık alanda da biberiye yetiştirdiğini, bu yılın en güzel mahsulünü elde ettiklerini kaydetti.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaptığı için memnun olduğunu belirten Turan, "Daha önce arpa, buğday, mısır ekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın katkılarıyla Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile tanıştım. Lavanta ve biberiye daha karlı bir ürün. Üstelik alım garantili. Ürünlerimizi zarara uğramadan ve kazançlı şekilde satabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, katma değeri yüksek ürünlerin bölgelerine uyum sağladığını aktararak, üreticilere bu alana yönelme tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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