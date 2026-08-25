Kocaeli'de Tahrik Eden 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmadaki "tahrik edici eylem"e ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.