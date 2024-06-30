Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin naaşı memleketi Ordu'ya gönderildi. Törene, ailesi, yetkililer ve mesai arkadaşları katıldı.

30.06.2024 12:24
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Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan Ev'in, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev'e, Allah'tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve Polis Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı ali olsun." ifadesine yer verildi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki şehit polis için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Meral Ev'e, kadın polisler koluna girerek yardımcı oldu.

Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın konuşma yaptığı törende, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu şehit için dua etti.

Şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi'ne uğurlandı.

Bu arada, şehit Ev'in ilk görev yerinin Kocaeli olduğu, iki yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

Törene, şehidin babası Coşkun, annesi Meral, kardeşleri Beyza ve Volkan Ev'in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Melih Doğruel, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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