Kocaeli'de tünelde yanan TIR'daki yangın söndürüldü, kimyasal madde çıkmadı - Son Dakika
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Kocaeli'de tünelde yanan TIR'daki yangın söndürüldü, kimyasal madde çıkmadı

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Kocaeli\'de tünelde yanan TIR\'daki yangın söndürüldü, kimyasal madde çıkmadı
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde Ankara yönünde seyreden TIR'da saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürdü; AFAD malzemenin kimyasal olmadığını belirledi, TIR kaldırılınca yol açıldı.

KOCAELİ, – KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nin Ankara yönünde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bir süre ulaşıma kapalı kalan yol daha sonra açıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen bir TIR, Ankara yönünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR'daki malzemenin kimyasal olması ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Tünel ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede TIR'daki malzemenin kimyasal madde olmadığı belirlendi. Çalışmaların ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilİtfaiyeKocaeliGüncelAnkaraAFADSon Dakika

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