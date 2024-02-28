Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 181 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı veya adli kontrol şartıyla salıverildi.

28.02.2024 22:55  Güncelleme: 22:57
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adres ve üst aramalarında, 181 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.U, M.U. ve M.S.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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