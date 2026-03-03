Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli\'den kısa kısa
03.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği programda basın mensuplarını iftar sofrasında buluşturdu.

Darıca Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği programda basın mensuplarını iftar sofrasında buluşturdu.

Şehit Cevher Dudayev Parkı'ndaki bir restoranda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, basının toplumun haber alma hakkı açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, gazetecilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise bu organizasyonları "gönül sofrası" olarak nitelendirerek, bu tür sofraların birlik ve beraberliği arttırıcı özelliği bulunduğunu kaydetti.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Oktay da ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin kıymetli olduğunu aktararak, "Biz gazeteciler yalnızca bulunduğumuz anın huzurunu değil, bölgemizde ve dünyada yaşananları da yüreğimizde hisseden insanlarız. Ramazan'ın ruhu barış ve esenlik iken yanı başımızda patlayan bombaların ve yaşanan büyük belirsizliğin gölgesinde bir ramazan geçiriyoruz. Bizler de bu süreçte sadece kendi gündemimiz değil, küresel boyuttaki bu sarsıntıların insanlığa olan etkilerini doğru okumak ve anlatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, gazetecilerin fedakarca görev yaptığını ifade ederek, kendileri aynı sofrada buluşturan Darıca Belediyesine teşekkür etti.

Karamürsel

Karamürsel Boşnaklar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki dernek binası önündeki sokakta yapılan programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, ramazan gönüllerin birleştiği ay olduğunu belirterek, bu tür programların toplumun kaynaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Belediye Başkanı Ahmet Çalık da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Ali Tetik ise birlik ve beraberlik iftarında bir araya geldiklerini dile getirerek, "Birlikte, bu mübarek ayda, bir sofrada, aynı dualarda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece kültürümüzü, değerlerimizi ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:54:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.