Kocaeli İtfaiyesi Yangınlara Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli İtfaiyesi Yangınlara Hazır

Kocaeli İtfaiyesi Yangınlara Hazır
02.07.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İtfaiyesi, yaz aylarında olası orman yangınlarına karşı 24 saat görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası orman yangınlarına karşı tüm ekipleriyle teyakkuzda bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında konuşlanan itfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

İtfaiye, 19 profesyonel ve 5 gönüllü itfaiye istasyonuyla olası yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor. Yaz aylarında özellikle ormanlık alanlarda artan risklere karşı hazırlıklar en üst seviyede tutulurken, kentte 646 personel, 127 araç ve 24 istasyonla kesintisiz hizmet veriliyor.

Ekipler, yalnızca yangınlarda değil, trafik kazaları, su baskınları, mahsur kalma ve arama kurtarma gibi birçok acil durumda da görev alıyor.

Ayrıca aktif görev yapan 130 gönüllü itfaiyeci de olası afetlerde profesyonel ekiplere destek sağlıyor.

İtfaiye geçen yıl 13 bin 585 olaya müdahale etti. Ekipler, 2025 yılında 8 bin 42 önleme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

Toplumda afet bilincini artırma hedefi doğrultusunda geçen yıl 27 bin 251 kişiye eğitim verilirken, okul ve çeşitli kurumlarda tatbikatlar yapıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli İtfaiyesi Yangınlara Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
12:13
MSB’den Bahçeli’nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
MSB'den Bahçeli'nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
11:54
Tartışma yaratan atama Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:34:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli İtfaiyesi Yangınlara Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.