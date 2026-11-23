Kocaeli İzmit'te kontrolden çıkan kamyon 5 araca çarptı, 2 yaya yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te kontrolden çıkan iş makinesi yüklü kamyon, park halindeki 5 araç ve 2 iş yerine çarparak hasara yol açtı; yoldan geçen 2 yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi; cadde araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesi yüklü kamyonun çarptığı park halindeki 5 araç ve 2 iş yerinde hasar oluştu, 2 yaya yaralandı.
Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi'nde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi yüklü kamyon, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada 5 araç ile 2 iş yerinde hasar oluşurken, yoldan geçen 2 yaya da hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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