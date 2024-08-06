Kocaeli Jandarma Komutanlığı Fındık Hırsızlığına Karşı Nöbet Tutuyor

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KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hırsızlığı olaylarına karşı il genelinde, fındık bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.

Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte Kocaeli'de yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan fındık tarlalarında nöbete başladı. Hırsızlık olaylarını önlemek için 1 Ağustos itibarıyla Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan, insansız hava araçları ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller sürüyor.