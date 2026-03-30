Kocaeli Otoyolunda Zincirleme Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım sağlanmaya başladı.
Otoyolun İstanbul İstikameti Çamlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu güzergahta araç kuyruğu oluştu.
Otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
