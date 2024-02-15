Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kocaeli Valiliği \'Gönülden Gönüle\' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor. Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek, ihtiyaç ve taleplerin karşılanması için çalışmalar yapılıyor. Ziyaretlerde ayrıca çocuklara hediyeler veriliyor.

15.02.2024 20:48
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Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

Selda Yavuz, Darıca ilçesinde Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Cami, Piri Reis mahallelerinde 10 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Yavuz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Kocaeli, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesiyle Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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