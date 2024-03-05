Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde 12 aile ziyaret etti

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit ilçesinde 12 aile ziyaret edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Selda Yavuz, İzmit ilçesinde 12 aileyi ziyaret edip, ihtiyaç durumlarını yerinde inceledi.
Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.
Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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Çaykur Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Sarıkaya, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve birlikte oynadıklarında başarılı olabileceklerine inandıklarını belirtti.
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Çaykur Rizespor'un oyuncusu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçına galibiyet almak için gittiklerini söyledi. Sarıkaya, takımın Avrupa hedefine odaklandığını ve birlikte mücadele ettiklerinde başarılı olduklarını belirtti. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadığını ve kendini kanıtlamak istediğini ifade etti.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon olarak çıkma başarısı gösterdi. Takım, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı'na getirerek teşekkür etti.
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