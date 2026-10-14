Kocaeli Valiliği sağanak nedeniyle yarın okulları tatil etti, bazı personel izinli - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği sağanak nedeniyle yarın okulları tatil etti, bazı personel izinli

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Kocaeli Valiliği sağanağın etkisini artıracağı değerlendirmesiyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

Kocaeli'de etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan, ayrıca 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personelin ise idari izin kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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