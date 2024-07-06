Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, muharrem ayı ve hicri yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında muharrem ayının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini diledi. Ayrıca, barışın ve huzurun hüküm sürmesi için birbirimizi sevmemiz gerektiğini vurguladı.

06.07.2024 11:48
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, muharrem ayı ve hicri yılbaşı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, muharrem ayı ile yeni bir hicri yıla daha ulaştıklarını belirterek, Cenabıhakk'ın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan bu kutlu başlangıcı hayırlara vesile kılmasını niyaz etti.

Kerbela'nın muharrem ayını matem ve hüzne dönüştürdüğünü belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Muharrem ayının bu yönüyle de nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, halin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan aydınlatıcı mübarek bir aydır. Bereketin adı olan aşure gününün içinde yer aldığı muharrem ayı, birlik, beraberlik ve paylaşımı da perçinlemektedir. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması; yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir."

Yavuz, hüzünlerde, acılarda nasıl birleşilebiliniyorsa sevinçte de bir ve beraber olunması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm dünyada barışın, kardeşliğin hüküm sürmesi ve yeni Kerbela'ların yaşanmaması için birbirimizi sevmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anıyor, muharrem ayının ve aşure gününün birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmesini diliyor, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Mesajı - Son Dakika
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