Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı\'nın düzenlediği iftar programına katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği de açıklandı.