Kocaelispor Başkanı Durul: Takım Oyunuyla Galatasaray'ı Yeneceğiz
Kocaelispor Başkanı Durul: Takım Oyunuyla Galatasaray'ı Yeneceğiz

08.04.2026 17:49
Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi takımın performansını ve hedeflerini açıkladı. Durul, adil bir maç temennisinde bulundu ve futbolcuların galibiyet için sahada mücadele edeceklerini belirtti.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Durul, daha önce kendi sahalarında Galatasaray'ı iyi bir oyunla yendiklerini hatırlatarak, "İyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır" dedi. Taraftarlarla birlikte sahada yerlerini alacaklarını ve en iyi şekilde camiayı ve şehri temsil edeceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile oynadıkları maçta Ramazan ayının etkilerini hissettiklerini belirten Durul, oyuncuların oruçlu olmasının performansa yansıdığını, ancak 1 puan almanın iyi olduğunu söyledi. Başakşehir'in kadro bütçesinin kendilerinden 4 kat fazla olduğuna dikkat çekti, ancak takım oyunlarıyla iyi mücadele ettiklerini vurguladı.

Galatasaray maçından umutlu olduklarını aktaran Durul, futbolcuların aslanlar gibi oynayacağını ve puanla dönmeyi umut ettiklerini belirtti. Maç atmosferine değinerek, Kocaelispor olarak onurlu bir duruş sergileyeceklerini ve her sahadaki maçlarını oynayıp döneceklerini ifade etti. Ayrıca, hakemin kararlarının tansiyonu değiştirebileceğine dikkat çekerek, adil ve hakkaniyetli bir maç temennisinde bulundu.

Teknik Direktör Selçuk İnan'ı ligin en iyi hocalarından biri olarak nitelendiren Durul, onunla sözleşmeyi uzattıklarını ve taraftarın sevgisini kazandıklarını söyledi. Ligdeki konumlarına değinerek, hedeflerinin yukarı olduğunu, bazı maçlarda haksızlığa uğradıklarını düşündüklerini ve Türk futbolunu temsil ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
