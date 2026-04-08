Kocaelispor Başkanı Durul: Takım Oyunuyla Galatasaray'ı Yeneceğiz

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Durul, daha önce kendi sahalarında Galatasaray'ı iyi bir oyunla yendiklerini hatırlatarak, "İyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır" dedi. Taraftarlarla birlikte sahada yerlerini alacaklarını ve en iyi şekilde camiayı ve şehri temsil edeceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile oynadıkları maçta Ramazan ayının etkilerini hissettiklerini belirten Durul, oyuncuların oruçlu olmasının performansa yansıdığını, ancak 1 puan almanın iyi olduğunu söyledi. Başakşehir'in kadro bütçesinin kendilerinden 4 kat fazla olduğuna dikkat çekti, ancak takım oyunlarıyla iyi mücadele ettiklerini vurguladı.

Galatasaray maçından umutlu olduklarını aktaran Durul, futbolcuların aslanlar gibi oynayacağını ve puanla dönmeyi umut ettiklerini belirtti. Maç atmosferine değinerek, Kocaelispor olarak onurlu bir duruş sergileyeceklerini ve her sahadaki maçlarını oynayıp döneceklerini ifade etti. Ayrıca, hakemin kararlarının tansiyonu değiştirebileceğine dikkat çekerek, adil ve hakkaniyetli bir maç temennisinde bulundu.

Teknik Direktör Selçuk İnan'ı ligin en iyi hocalarından biri olarak nitelendiren Durul, onunla sözleşmeyi uzattıklarını ve taraftarın sevgisini kazandıklarını söyledi. Ligdeki konumlarına değinerek, hedeflerinin yukarı olduğunu, bazı maçlarda haksızlığa uğradıklarını düşündüklerini ve Türk futbolunu temsil ettiklerini vurguladı.