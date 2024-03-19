Kocaelispor Stadyumu'na Tramvay Hattı İnşası Başladı - Son Dakika
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Kocaelispor Stadyumu'na Tramvay Hattı İnşası Başladı

Kocaelispor Stadyumu\'na Tramvay Hattı İnşası Başladı

Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyi yerinde inceleyerek bilgi aldı. Projenin toplam uzunluğu 3,8 kilometre olup, tamamlanması planlanan hattın 2025 Temmuz'da hizmete alınması hedefleniyor.

19.03.2024 18:39
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Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmaların başladığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaları yerinde inceleyerek Raylı Sistem Dairesi Başkanı Fatih Gürel'den proje hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, otogar bölgesinden başlayan projenin toplam uzunluğunun 3,8 kilometre olduğunu belirtti.

Her zaman masaya yatırılmış, değerlendirilmiş ve ihale aşamasına getirdikleri projeleri tanıttıklarına değinen Büyükakın, "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bu projelerden biri. Raylı sistemlere önem veriyoruz. Tramvay hattımızı Kuruçeşme'ye kadar uzattık. D-100 kara yolunu trafiğe kapatmadan köprüler yapıp tramvayı geçirdik." ifadesini kullandı.

Büyükakın, projenin ilk etapta yarısının, diğer etapta da kalan kısmının tamamlanacağını aktararak, 600 takvim gününde çalışmaları bitirip 2025 Temmuz'da 6 duraktan oluşan hattı hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

Büyükakın'a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Gökmen Mengüç ile Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal ve daire başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA

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