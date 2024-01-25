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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çolakbayrakdar, merkezi yaşam alanına dönüştüreceklerini ve kütüphanenin her yaş grubundan vatandaşların uğrak mekanı olacağını belirtti. Sinan Kütüphanesi'nin son aşamaya geldiğini söyleyen Çolakbayrakdar, 7'den 70'e herkese hitap edecek bir kültür merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirileceğini ve ayrıca Kafe Sinan'ın da burada yer alacağını ifade etti. Ailelerin vakit geçirebileceği ve aktivitelerin düzenleneceği bir yaşayan kütüphane olacağını vurgulayan Çolakbayrakdar, şehre özel bir kültür merkezi kazandırılacağını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi\'nde İncelemelerde Bulundu
25.01.2024 - 15:08,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, merkezi yaşam alanına dönüştüreceklerini ve kütüphanenin her yaş grubundan vatandaşların uğrak mekanı olacağını belirtti.

Çalışmalarda sona yaklaştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet'in tüm bölgesine hitap edecek bir Sinan Kütüphanesi'nin artık sonuna doğru yaklaştık. Ders çalışılacağı, kitapların okunacağı, çocuk ve miniklere özel kütüphane bölümlerin yer alacağı, konferans mekanları gibi 7'den 70'e herkese hitap edecek olan bir kültür merkezini en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Ayrıca markamız olan Kafe Sinan'da burada olacak. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. Yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA
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