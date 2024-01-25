Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi\'nde İncelemelerde Bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, merkezi yaşam alanına dönüştüreceklerini ve kütüphanenin her yaş grubundan vatandaşların uğrak mekanı olacağını belirtti.

Çalışmalarda sona yaklaştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet'in tüm bölgesine hitap edecek bir Sinan Kütüphanesi'nin artık sonuna doğru yaklaştık. Ders çalışılacağı, kitapların okunacağı, çocuk ve miniklere özel kütüphane bölümlerin yer alacağı, konferans mekanları gibi 7'den 70'e herkese hitap edecek olan bir kültür merkezini en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Ayrıca markamız olan Kafe Sinan'da burada olacak. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. Yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız."