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Kocasinan Belediye Başkanı Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyerek işçilerle sohbet etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Çolakbayrakdar, yeni ve farklı projelerle Kayseri'nin sosyal yaşamına renk kattıklarını belirtti. Millet Bahçesi'ndeki yeşillendirme, oturma gruplarının montajı gibi çalışmaların sona doğru geldiğini ifade eden Çolakbayrakdar, baharla birlikte 2. etap çalışmalarını hayata geçireceklerini ve buranın çocuklar, yetişkinler ve gençler için eğlence, spor ve etkinliklerin olduğu bir mekan olacağını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Erkilet Millet Bahçesi\'ndeki çalışmaları inceledi
24.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:20
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip kolaylıklar diledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Erkilet Millet Bahçesi'ndeki 60 bin metrekare alandaki yeşillendirme, sert zemin, kamelya ve bank gibi oturma gruplarının montajında sona doğru gelindiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yapmayı hedeflediğimiz bütün işleri planlı bir şekilde tamamladık. İnşallah baharla birlikte 2'inci etap çalışmalarını hayata geçireceğiz. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçirecekleri ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer, aynı zamanda Kayseri'mize yeni bir aktivite alanı olacak. İnşallah yazın herkesin uğrak mekanı olacağı cıvıl cıvıl bir yer olacak."

Kaynak: AA
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