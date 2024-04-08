Kocasinan Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Kocasinan Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Kocasinan Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi ve huzurlu ve uyumlu bir meclis olacaklarını temenni etti. Meclis gündemindeki maddeler görüşüldü.

08.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Kocasinan Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kocasinan'a 5 yıl süreyle hizmet edilecek bir meclisin oluştuğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz. Kocasinan'a ve Kayseri'ye hizmet etmek için bizleri seçen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Oluşan bu meclisle şehrimize yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından meclis gündemindeki maddeler görüşüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika

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